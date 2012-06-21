Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Працівники дитячої лікарні Бостона разом з експертами з Массачусетського технологічного інституту, а також Медичного центру Університету Міссісіпі зайнялися вивченням мазків з носа, які колись були взяті у 35 пацієнтів з коронавірусів. Вчені вважають, що аналізи з носоглотки більш ефективні в порівнянні з дослідженнями зразків крові.

Автори роботи, опублікованої в журналі Cell, визначили, що епітеліальні клітини не тільки в носі, але і горлі піддаються серйозним змінам при зараженні SARS-CoV-2. Наприклад, у пацієнтів з легким і середнім ступенями тяжкості перебігу COVID-19 в подібних клітинах були активізовані гени, які відповідають за противірусну реакцію. Особливо йдеться про тих, що були стимульовані інтерфероном I типу.

При цьому у людей з важким перебігом коронавируса противірусні реакції, навпаки, виявилися притуплені через слабку реакцію епітеліальних клітин на інтерферон. В їх мазках виявили перевищення макрофагів, а також інших імунних клітин, що підсилюють запальні реакції.

Як зазначив один з дослідників, Хосе Ордовас-Монтаньєс, ослаблена реакція на інтерферон (який дозволяє регулювати активність імунної системи) робить людей більш сприйнятливими не тільки до коронавірусу, але і до ряду інших інфекцій.

Тепер же вчені мають намір з'ясувати причину подібної реакції і зрозуміти, чи можна її посилювати за допомогою назальних спреїв або крапель.