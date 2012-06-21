Вчені забили на сполох, коли виявили нову хворобу м'язів, яка є смертельною. Вона підкошує людей у віці 40 років.
За словами шведського вченого Монтса Оливі, вченим вперше вдалося виявити смертельну хворобу, яка виникла через мутацію гена міоглобіну. Нову хворобу виявили під час обстеження шістьох європейських родин. З'ясувалося, що у їх 40-річних членів виявили однакові симптоми і характерні ураження м'язової тканини, внаслідок чого необхідно було провести біопсію.
Біопсія м'язів – це метод обстеження, при якому на аналіз беруть невеликий фрагмент м’язової тканини і розглядають її під мікроскопом. Таким чином виявляють дефекти у будові м'язових волокон.
Вчені повідомили, хто знаходиться в групі ризику – це люди віком від 40 до 50 років. Хвороба, що отримала назву «міоглобінопатія», здатна викликати слабкість м'язів і в цілому кінцівок. Але цим хвороба не обмежується оскільки на більш пізніх етапах вона вражає дихальну мускулатуру і серце, що й призводить до летальних наслідків.
Під час дослідження вчені використовували інфрачервону мікроскопію, сучасний метод, при якому спостереження здійснюється під мікроскопом з інфрачервоним світлом. Таким чином вчені побачили присутність окислених ліпідів у пошкоджених клітинах м'язів.
Тут важливу роль відіграє міоглобін, наявність якого необхідна для здорової м'язової тканини. Функція міоглобіну полягає в тому, що він створює кисневий резерв на той випадок, якщо його не вистачає. Іншими словами, цей білок відповідає за транспортування і внутрішньоклітинне зберігання кисню. Порушення цього процесу і призводить до мутації гена.
Нині вчені працюють над створенням ліків від цього нового смертельного захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»