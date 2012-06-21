Вчені з Єльського університету провели низку медичних тестів, які показали, що може бути причиною тривалих наслідків COVID-19. У деяких випадках вони здатні зберігатися вже після того, як організм людини, що заразився інфекцією позбувся вірусу.

Як наголошується в дослідженні, опублікованому на medRxiv, фахівці взяли зразки крові 194 пацієнтів з різним ступенем тяжкості коронавірусної інфекції, а також співробітників відразу декількох клінік і протестували їх на наявність так званих аутоантитіл, спрямованих майже на 3000 білків організму людини.

Більш ніж у 5% госпіталізованих пацієнтів, як з'ясувалося, мали аутоантитіла, що ослабляють частину імунної системи, що відповідає за вироблення інтерферонів – білків, які виділяють клітини у відповідь на вторгнення вірусу в організм. Імунітет таких пацієнтів виявився сдуже ослабленим і був не в стані контролювати вірусне навантаження. Все це призводило до більш тяжких симптомів COVID-19.

Як відзначають вчені, тривалі ускладнення після перенесеної інфекції зустрічаються приблизно у кожного п'ятого пацієнта у віці 70 років і старше, а також у 10% хворих у віці від 18 до 49 років. У той же час фахівці підкреслюють, що поки точна причина цього не встановлена.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»