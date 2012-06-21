Вчені з Австралії знайшли пророцтво про кінець світу, яке зробив комп'ютер у 1973 році. Розробником обчислювальної машини, яка зробила прогноз про земний апокаліпсис, був американський інженер і системолог Джей Форрестер.
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Згідно з прогнозом, 2020 й рік, у якому ми живемо, є «точкою неповернення», за яким настане неминучий апокаліпсис. Якщо вірити комп'ютера Форрестера, то кінець світу настане у 2040 році. Сам Форрестер, до речі кажучи, не дуже вірив у точність прогнозу свого дітища – вчений вважав, що у комп'ютера немає достатнього обсягу даних, щоб робити настільки точні прогнози.
Комп'ютер, створений майже півстоліття тому, передбачив, що після 2020-го року на Землі посилиться дефіцит питної води, викликаний її забрудненням. Відповідно, люди почнуть потерпати від низки серйозних захворювань, пов'язаних з вживанням забрудненої води. Це і стане головною причиною кінця світу.
Як бачимо, в прогнозі не згадується глобальне потепління, яке, як вважають сучасні вчені, стане найбільш імовірною причиною загибелі людської цивілізації. Крім того, людство може загинути через глобальні пандемії – нещодавній спалах коронавірусу в Китаї лише підтверджує такі страхи. Також, нікуди не дівається загроза ядерної війни. Втім, остання в прогнозі комп'ютера все-таки згадується – там сказано, що боятися її не слід.
Інші вчені вважають, що можна було і не робити ці прогнози, щоб дізнатися всі факти про майбутнє від комп'ютера. Адже і так ясно, що діяльність людини приносить тільки шкоду нашій планеті.
У свою чергу кліматологи прогнозують, що до 2050 року глобальне потепління досягне свого апогею і настане кінець світу.
За умови збереження сучасних тенденцій у найближчі 30 років варто очікувати зміну клімату, який може призвести до загрози для існування людської цивілізації.
Так, при сьогоднішній траєкторії планетарна і людська системи приблизно в середині 21 століття досягнуть точки неповернення. Після цього Земля може перетворитися на непридатну для життя людей, що спричинить за собою розпад держав і встановленого міжнародного порядку.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", 3,2 мільярда років тому рання Земля була «водяною» планетою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»