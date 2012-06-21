Вчені прийшли до висновку, що для древніх людей онкологічні захворювання були винятком, а не нормою. Фахівці пов'язують значне зростання кількості oнкoхворих останнім часом із забрудненням навколишнього середовища, неправильним харчуванням і малорухливим способом життя.
Разом з тим, згідно з дослідженнями, рак існує мільйони років. Так, співробітники Манчестерського університету змогли довести наявність злоякісної пухлини у мумії єгиптянина, який жив в епоху Птoлeмeїв (у IV-I століттях до нашої ери).
Крім того, вчені знайшли сліди пухлини у австралопітека, який помер у віці 12-13 років приблизно 2 мільйони років тому. Однак найдавнішим прикладом захворювання на рак можна вважати гомініда, який помер 2,7-2,8 млн років тому від злоякісного новоутворення на кістці стопи.
Вчені відзначають, що за останні 300 років рак став однією з основних причин смерті в промислово розвинених країнах. При цьому рівень захворюваності надзвичайно зріс у дітей.
За даними вчених Гарвардського університету, 75% випадків смерті від раку можна запобігти. Для цього необхідно регулярно проходити обстеження, виключити куріння, алкоголь, стресові ситуації, порушення сну, скинути зайву вагу і вести активний спосіб життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»