Американські вчені встановили, що у людей, які перенесли COVID-19, часто спостерігається тривале порушення клітинного імунітету. Це може підвищити сприйнятливість до вторинних інфекцій або перешкоджати розвитку повноцінного захисту проти SARS-CoV-2. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Clinical Investigation.

Вченеі з Університету Алабами в Бірмінгемі провели наглядове дослідження, метою якого було з'ясувати, як змінюється клітинна імунна відповідь у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Для цього вони взяли зразки крові у 46 осіб, яким потрібна була госпіталізація, і у 39 пацієнтів, що лікувалися вдома. Зі зразків вчені виділили певні підмножини імунних клітин і проаналізували їх поверхневі маркери. Дані порівнювали зі здоровими людьми з контрольної групи.

На основі отриманих результатів вдалося скласти картину того, як імунна система кожної людини реагує на інфекцію і як поводиться під час одужання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»