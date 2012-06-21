Американські вчені провели відразу кілька фундаментальних досліджень і знайшли спосіб, за допомогою якого можна нейтралізувати коронавірус на 99,9%. Причому, як стверджують експерти, на це може піти не більше двох хвилин.

Згідно з результатами роботи, опублікованими в медичному журналі Британської стоматологічної асоціації British Dental Journal, COVID-19 за такий час здатні знищити зубні пасти, що містять у своєму складі достатню кількість олова і цинку.

Крім того, було встановлено, що за півхвилини вірус можуть вбивати ополіскувачі для порожнини рота з хлоридом цетилпіридинію. В експерименті взяли участь 260 пацієнтів з коронавірусом. Відзначається, що метою досліджень було визначити можливість зниження темпів поширення COVID-19 за допомогою засобів по догляду за порожниною рота.

«З огляду на те, що слина може містити таку ж кількість вірусу, як і в носі чи горлі, частки SARS-CoV-2, які виходять з рота, сприяють передачі захворювання, особливо у людей з безсимптомним COVID-19, що не кашляють. Це говорить про те, що зменшення кількості вірусів у роті може допомогти запобігти передачі вірусу в період дії засобів для догляду за порожниною рота», – заявив один із авторів дослідження, професор Девід Алланд з Медичної школи Рутгерса Нью-Джерсі.

Варто відзначити, що дане дослідження фінансувалося крупною компанією з виробництва засобів для гігієни ротової порожнини.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом у світі за весь час пандемії перевищила 70 мільйонів осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»