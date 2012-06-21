Електрична активність, яку реєстрували вчені в мозку бджіл, має ті ж властивості, що й альфа-коливання у розумових органах людей. Як повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на іноземний науковий журнал, це означає, що мозок бджоли в цілому заснований на тих же принципах, якими керується людський мозок.
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Вивчення мозку бджіл, відповідно, може бути цінним джерелом даних про пристрій людського мозку. Альфа-хвилі, які вдалося зареєструвати при спостереженні за активністю мозку бджіл, пов'язані з такими когнітивними функціями, як увага і пам'ять. Тобто, у бджіл може бути свідомість? Навряд чи, але питання насправді не таке й просте, як може здатися на перший погляд.
«Хвилеподібна електрична активність, яку проявляє мозок бджоли, дуже нагадує альфа-хвилі мозку людини. Це при тому, що людський мозок у мільйони разів складніший, ніж мозок крихітної комахи. І тим не менше, мозок людини і мозок бджоли підпорядковані одним і тим же фундаментальним законам нейрофізіології, які роблять можливим розумовий процес», – наголошують зарубіжні вчені.
Експерименти, які дозволили вченим спостерігати за активністю мозку комах, проводилися на звичайних медоносних бджілах, яких стимулювали особливими запахами. Вчені з'ясували, що бджоли асоціюють запахи з їжею приблизно таким же чином, як люди. Зараз дослідники розробляють нові досліди з участю бджіл, які дозволять науці поглибити пізнання в нейрофізіології.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", бджолині вулики захистять модифікованими бактеріями. Бджолині бактерії забезпечили генами, що вбивають паразитичних кліщів і віруси, які небезпечні для бджіл.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»