Данські вчені встановили, що прийом диклофенака збільшує ризик смертельного захворювання на 50%. Результати дослідження опубліковані на сайті медичного журналу The British Medical Journal.
Для вивчення впливу анальгетика фахівці залучили 6,3 мільйона жителів Данії у віці від 46 до 49 років. Данців розділилися на три групи, за рівнем ризику виникнення серцевої хвороби.
Під час дослідження вчені звернули увагу на взаємозв'язок між застосуванням диклофенака та серцево-судинними захворюваннями, серед яких проявлялася аритмія, ішемічний інсульт та серцевий напад. Подібні симптоми спостерігалися в перший місяць використання ліків.
Крім того, пацієнти, що вживали саме диклофенак, страждали від серцевих захворювань частіше від тих людей, що вживали інші знеболюючі, такі як ібупрофен або парацетамол, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»