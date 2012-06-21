Людський мозок здатний змінювати увагу чотири рази на секунду. До такого висновку прийшли вчені зі Сполучених Штатів Америки.
Дослідники з Прістонського університету звернули увагу на те, що мозок людини без особливих зусиль справляється з багатьма завданнями одночасно. Мозок, за словами вчених, самостійно вирішує, яке із завдань є першочерговим.
За словами американських вчених, за перемикання уваги у людини відповідають нейрони лобно-тім'яної мережі. Вони виявляють так звану вібруючу активність, змушуючи людину «виловлювати» з купи своїх думок те завдання, що наразі є першочерговим. Дослідники відзначають, що процес цей настільки швидкий, можна навіть сказати – миттєвий, що ми при всьому бажанні просто-напросто не можемо його помітити.
Фахівці з США також заявляють, що це не просто «примха» людського мозку і не якась його «помилка». Вони стверджують, що здатність ця має велике значення для організму. На думку вчених, якщо ця функція мозку раптом буде порушена, це може бути наслідком цілого букету різноманітних неприємних – від гіперактивності до аутизму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»