Протягом кількох місяців вчені з Бразилії намагалися знайти рідкісний вид птахів, які називаються топаколо Штреземанна. Днями цих птахів нарешті знайшли. Орнітологи повідомили, що таких птахів залишилося всього кілька особин на всій планеті.
Птахи топаколо мають середній розмір з досить довгим хвостом і незвичайним чубчиком близько дзьоба. Цей вид птахів може мешкати в регіоні східної Бразилії. Опис зовнішності цих рідкісних птахів вперше з’явися у 1830-му році.
Більше того, ці пернаті досить обережні і не виставляють на показ. Після цього птахів не було видно довгий час, а в 1920 році вони знову з'явилися. Третій раз птахів побачили в 1995 році.
Вчені вважають, що в штаті Мінас-Жерайс ще збереглася популяція цього виду. Більш того, відкрили заповідник для співочих птахів Mata do Passarinho.Тут є найрізноманітніші види птахів, зокрема і наземні.
Екологи змогли відновити деякі популяції, поєднавши два види в один. Вчені сподіваються, що чисельність Merulaxis stresemanni теж зможе вирости. Лісові пожежі, знищення дерев і хижаки загрожують життю птахів.
Раніше вчені помітили в бурштині пір'я, що не нагадують пір'я сучасних птахів. Цим пір'їнкам вже понад сто мільйонів років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»