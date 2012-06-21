Можливо, нове відкриття вчених в майбутньому допоможе врятувати мільйони людей, хворих на рак.
Нещодавно вчені виявили зв'язок між мікробами кишківника, де знаходиться величезне скупчення мільйонів бактерій і грибків, і здатністю імунної системи зупиняти рак.
Вчені визначили 11 бактерій, які активують імунну систему і уповільнюють ріст меланоми. Досвід був проведений на мишах. Якщо говорити простіше, то кишкові бактерії здатні зупинити рак. Наразі проводяться подібні досліди, щоб остаточно затвердити результати.
Відомо, що зараз єдиним дієвим методом боротьби з онкологією є імунотерапія. Вона вже допомогла врятувати життя сотням тисяч хворих, але, схоже, цей метод став одним з головних відкриттів.
Професор імунотерапії раку з Чикаго Томас Гаєвський впевнений, що вчені відкрили лише верхівку айсберга, взаємозв'язок імунітету і онкології, і це лише початок, все найцікавіше попереду.
У світі вже відмовляються від використання таких жорстких методів лікування онкології, як променева терапія і хіміотерапія, які «вбивають іммунну» систему хворих. А їх місце займе імунотерапія, яка легко зможе боротися з цією страшною смертельною недугою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»