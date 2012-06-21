Американські вчені проаналізували випадки зупинки серця, щоб обчислити найнебезпечніший і безпечний час доби для людей з проблемами серцевого м'яза.
Вчені зі Сполучених Штатів вирішили провести статистичне дослідження, щоб виявити період часу, в якому найбільше зафіксували зупинок серця. Для цього фахівці взяли до уваги кілька тисяч випадків раптової смерті і проаналізували отриману інформацію. Результати дослідження вчені опублікували на сторінках видання Heart Rhythm.
Аналіз 2631 випадку раптової смерті показав, що найчастіше люди помирали від серцевої зупинки в другій половині дня. Кількість померлих в післяобідній час склало 31,6% від загальної кількості. Найспокійнішим часом вчені визнали ранній ранок – майже 14% померлих. У першій половині дня вмирали від раптової зупинки серця 27,6%, а в нічний час 26,9%. Експерти аналізували саме серцеву зупинку, а не інші проблеми з органом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»