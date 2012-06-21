Вчені з Японії і Китаю вирішили визначити, в яких конкретно ділянках головного мозку «народжуються» такі почуття, як ревнощі і заздрість. З’ясувалося, що і ревнощі, і заздрість, «базуються» в підкіркових базальних гангліях, які є ядрами сірої речовини мозку.
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Співробітники Рентгенологічного дослідного центру Токійського технологічного інституту провели досвід, в якому взяли участь два десятка добровольців з числа студентів. Вчені розпитували учасників експерименту про їх більш щасливих знайомих, які могли провокувати почуття заздрості, і, при цьому, стежили за активністю мозку добровольців за допомогою магнітно-резонансної томографії.
А дослідники з Пекінського університету сконцентрувалися на вивченні коренів ревнощів – для цього вчені провели подібний експеримент за участю студентів. Обидва досвіди показали, що за ревнощі і заздрість відповідає одна і та ж зона мозку.
Йдеться про ділянку, яка відіграє важливу роль в аналізі емоційної і мотиваційної інформації. Підкіркові базальні ганглії, крім того, регулюють рухові і вегетативні функції. Відомо, що патології у цій зоні мозку можуть буквально «відключати» свідомість, тому у випадках, які прийнято називати проявами патологічної ревнощів, люди можуть переставати контролювати свою поведінку і ставати небезпечними для себе і оточуючих.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" китайський коронавірус SARS-CoV-2 дає ускладнення на легені. Експерти попереджають, що коронавірус дає ускладнення на легені, навіть тим пацієнтам, які видужали і подолали небезпечну хворобу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»