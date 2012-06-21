Наукові співробітники Массачусетської лікарні провели дослідження, спрямоване на більш докладне вивчення коронавірусної інфекції. Їм вдалося виявити дві головні фази важкої форми захворювання.

Вчені проаналізували матеріали про пацієнтів, які померли від COVID-19, щоб зрозуміти, які тканини інфіковані вірусом, і що саме відбувається, коли SARS-CoV-2 потрапляє в дихальні шляхи, і як саме інфекція в клітинах легенів впливає на імунну відповідь організму.

В результаті експерти прийшли до висновку, що у пацієнтів з важкою формою COVID-19 існує дві фази інфікування. На ранній стадії вірусне навантаження в легенях високе і сприяє збільшенню експресії генів, викликаючи імунну відповідь. При цьому, за словами дослідників, на більш пізньому етапі вірус більше не присутній у тканинах, але занадто серйозне пошкодження легенів ускладнює одужання, передає EurekAlert.

Крім того, дані вказали на те, що імунна система здатна атакувати SARS-CoV-2, але ця відповідь варіюється між різними пацієнтами, а також в різних частинах легень кожної конкретної людини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»