Група вчених з німецького Інституту вірусології Університетської клініки Есена визначила, що чаї на основі шавлії і перили – трав з сімейства м'ятних – допомагають боротися з коронавірусом. Статтю опублікував портал biorxiv.

Вірусологи інкубували інфіковані COVID-19 клітини з трав'яними чаями з шавлії, перили і коріандру. Вони доводили напої до кипіння, після настоювали протягом двох годин при температурі води 60 градусів.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що навіть короткочасне прийняття перили і шавлії досить для значного придушення відтворення коронавірусу.

На думку дослідників, такі чаї можна застосовувати для профілактики коронавірусної інфекції.

Вчені також використовували сушені трави замість свіжих. У дослідженні було відзначено, що трав'яні чаї, приготовані з наявних у продажу чайних пакетиків або сушеного листя трав, можуть містити достатню концентрацію противірусних з'єднань.

19 листопада стало відомо, що вчені з Німеччини виявили натуральний продукт, здатний пригнічувати до 97% коронавірусної інфекції в організмі. В ході дослідження вчені встановили, що сік чорноплідної горобини може придушити до 97% вірусу SARS-СoV-2. Ще активніше пригнічувався вірус грипу. Також ефективність показали зелений чай і сік граната.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»