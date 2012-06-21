Досі вважалося, що гриби виникли майже 400-450 мільйонів років тому – в усякому разі, саме таким часом визначалися викопні рештки з органічними залишками, які безсумнівно належали грибам. Однак дослідники з Льєжского університету та їхні колеги з Канади повідомили днями в Nature, що в сланцях канадської Арктики їм вдалося виявити залишки якоїсь мікроскопічної істоти, що жила близько 900-1000 мільйонів років тому. Клітини його синтезували хітин, який, як відомо, крім членистоногих і деяких інших безхребетних, є ще й у грибах. Істоту назвали Ourasphaira giraldae, і це, мабуть, найдавніший з відомих грибів на Землі.
Гриби разом з рослинами, тваринами і деякими іншими організмами відносяться до домену еукаріот – тих, у кого в клітинах є ядро і хто взагалі сильно відрізняється від бактерій і архєй, двох інших доменів живих організмів. Можливо, виявлення Ourasphaira giraldae дозволить інакше поглянути як на еволюцію еукаріот, так і на еволюцію всього земного життя.
Ourasphaira giraldae виглядають як сучасні гриби, з гфами і спорами: розмір спор від 0,03 до 0,08 міліметра.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»