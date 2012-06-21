Американські вчені з Університету в Рочестері зробили відкриття в галузі вивчення планети Земля. Фахівцям вдалося вирахувати час, коли на Землі розпочало формуватися тверде ядро. З наданого експертами звіту у видання Nature Geoscience з’ясувалося, що вік ядра Землі має вік 565 мільйонів років.
У самому центрі нашої планети розташований тверда куля, що складається зі сплаву заліза з нікелем. Вивчити його безпосередньо не є можливим, так як тверде ядро обтікає рідка суміш з розпечених порід і металів. За приблизними даними вчених, температура земного ядра досягає до 5,5 тисяч градусів за Цельсієм. Рідка і тверда серцевина створюють магнітне поле, необхідне для життя на планеті. Кілька мільярдів років тому земне ядро було тільки рідким. Процес його охолодження позначався на ослабленні поля. Якби баланс не відновився, життя на Землі припинилася. Американські геологи зуміли обчислити вік твердого ядра, дослідивши мінерали плагіоклази і породи клінопіроксенів. На зразках, що утворилися 500 –600 мільйонів років тому, вчені виявили сліди впливу ослабленого магнітного поля. Це означає, що в той період якраз утворювалося тверде земне ядро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»