Британські та китайські вчені визначили, як впливають яйця на роботу людського серця. Цей продукт добре захищає від інсульту. Результати дослідження вчені опублікували у виданні Heart.
Однією з найчастіших причин смертності в усьому світі є захворювання, пов'язані з проблемами серцево-судинної системи. Однак вчені визначили, який продукт зможе допомогти у вирішенні цієї проблеми.
Фахівці вважають, що регулярне вживання в їжу яєць зможе стати ефективним способом в боротьбі із запобіганням інсульту. Також курячі яйця позитивно вплинуть на загальну роботу серця.
Щоб отримати ефект, необхідно з'їдати щодня всього одне яйце. У цьому випадку робота серця буде більш стабільною.
Цей факт довели вчені з Пекіна. Вони вивчили дані масштабного опитування серед жителів Китаю. В результаті було відібрано 420 тисяч чоловік, за якими спостерігали 9 років. У всіх учасників дослідження не було зафіксовано на момент початку експерименту будь-яких проблем з серцем, а також ні в кого з них не було раку або діабету.
Вчені пояснюють такий ефект яєць на роботу серця тим, що в продукті є велика кількість добре засвоюваного білка, а також вітаміни та біоактивні речовини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»