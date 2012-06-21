Вірусологи визнали штам SARS-CoV-2, виявлений у Великобританії, більш небезпечним, ніж вихідна форма патогена. Про це йдеться в звіті Консультативної групи з нових і виникаючих респіраторних вірусів (NERVTAG).
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Вчені проаналізували дані щодо випадків COVID-19 провідних клінік Лондона і з’ясували, що новий варіант вірусу смертельніший на 30-70%. Фахівці підкреслили, що таку тенденцію підтвердили всі статистичні дані, проте для встановлення причин і показників летальності штаму необхідне подальше вивчення цих матеріалів. На думку дослідників, підвищений ризик смерті при зараженні британським варіантом коронавірусу пов'язаний зі збільшеним вірусним навантаженням.
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Нова мутація SARS-CoV-2 - VUI-202012/01 була виявлена у Великобританії в середині грудня минулого року. Пізніше стало відомо, що вона більш заразна і поширюється швидше на 70%. За останні місяці випадки зараження британським штамом виявили у понад 80 країнах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»