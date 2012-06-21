Європейське космічне агентство поділилося унікальними знімками зими на Марсі. Виявляється, на Червоній планеті теж буває холодно і утворюється лід, причому таких обсягів, що залишається тільки дивуватися. Знімок величезного кратера був зроблений супутником Mars Express за допомогою камери High Resolution Stereo Camera.
Фото є збірним, супутник надав п'ять знімків, які потім об'єднали і отримали загальну панораму. На планеті знаходиться кратер, протяжністю в 82 км, а товщина шару льоду у ньому – майже 2 км.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»