Вчені з Японії, озброєні особливими алмазними ковадлами, вперше в історії науки змогли провести лабораторний експеримент при температурі і тиску, які характерні для зовнішнього ядра нашої планети.
Про це, з посиланням на іноземні видання, повідомляє «Урядовий кур’єр».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сейсмічні аномалії відбуваються через витік заліза з ядра Землі
Сейсмічні спостереження вказують на існування в центрі Землі твердого ядра, оточеного частково розплавленим зовнішнім ядром. Передбачається, що зовнішнє ядро складається з заліза, змішаного з іншими речовинами. Моделювання дозволяє припустити, які умови характерні для зовнішнього ядра, але перевірити ці дані експериментально неможливо, тому що існуючі технології не дозволяють пробурити свердловину до центру Землі.
Співробітники Токійського університету вирішили змоделювати умови в центрі Землі за допомогою осередку з алмазними ковадлами. Йдеться про конструкцію з двох конічних алмазів, які притискаються до майданчика діаметром менше міліметра і створюють величезний тиск. Твердість алмазів дозволяє створювати тиск понад кілька мільйонів атмосфер у широкому діапазоні температур.
Затиснувши в алмазне ковадло рідке залізо, вчені створили в осередку умови, характерні для зовнішнього ядра нашої планети. Під час експерименту було зроблено рентгенівські вимірювання, що дозволяють наблизитися до розуміння процесів, які відбуваються в центрі Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»