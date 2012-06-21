Вчені з Китаю вперше вивели живу істоту зі штучної клітини. Для цього вони ввели кілька хімічних речовин в клітини гранульози і перетворили їх у функціональні ооцити. Після запліднення ці ооцити змогли виробити здорове потомство.
Вчені з Китаю змогли вперше добути яйцеклітини з допоміжних клітин яєчника миші. Вони також показали, що цей метод безпечний і дозволяє отримати живе потомство, яке, за попередніми дослідженнями, не відрізняється від тварин, виведених природним шляхом. Подробиці експерименту опубліковані в журналі Cell Reports.
Для дослідження вчені вибрали гранулезу – клітинну оболонку, яка оточує яйцеклітину і разом з нею виходить в маткову трубу під час овуляції. Дослідження показали, що клітини гранульози можуть проявляти властивості стовбурових клітин.
Вчені спробували репрограмувати їх за допомогою сигнальних небілкових речовин. Дослідники припустили, що їх метод дозволить отримати безпечні з генетичної точки зору статеві клітини. Вони отримали «індуковані плюрипотентні стовбурові клітини», які володіли всіма властивостями ембріональних клітин – з них вчені і сформували яєчники.
Ефективність запліднення була на рівні 40-50%, вчені змогли вивести п'ятьох мишенят, четверо з яких змогли принести потомство. Дослідники підтвердили, що процедура повністю безпечна. В майбутньому при подальших експериментах вона може допомогти людям з безпліддям.
«Ми вперше змогли перетворити клітини гранульози в ооцити, це дуже важлива робота в галузі розвитку репродуктивної біології. Тепер ми можемо підтвердити, що можна вдало виростити здорові організми без участі яйцеклітини», – зазначив Лінь Лю, один з авторів дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»