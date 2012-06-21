Алозаври могли бути канібалами — до такого висновку прийшли вчені після знахідки в кар'єрі Майгатт-Мур у штаті Колорадо, де розкопали кістки хижих алозаврів верхнього юрського періоду зі слідами зубів на них, що належать алозаврам або близьким їх видам.
Як повідомляє PLoS ONE, стародавні хижаки, ймовірно, обгризати кістки мертвих родичів або навіть полювали на них у разі нестачі їжі.
Американські палеонтологи на чолі зі Стефані Драмхеллер з Університету Теннессі і Юлією Макхью з Університету Колорадо Меса вивчили характер слідів на 2368 виявлених у кар'єрі кістках. Швидше за все, у верхньому юрському періоді на цьому місці знаходилася велика водойма, яка періодично пересихала.
Сліди від зубів алозаврів вчені зафіксували на 684 кістках, це приблизно 29% від загальної кількості, що значно більше, ніж в інших динозаврових спільнотах того ж періоду (зазвичай 14%).
Більшість пошкоджених решток належали травоїдним динозаврам зауроподам, якими харчувалися великі хижаки. Але на кістках останніх також знайшли сліди зубів, перш за все, алозаврів. Досі вважалося, що тероподи (підряд ящеротазових динозаврів, двоногих тварин, які були найпоширенішими наземними хижаки мезозою), до загону яких відносяться алозаври, вважали за краще, в основному, споживати м'ясні місця туші.
За характером пошкоджень палеонтологи визначили, хто найчастіше кусав і гриз кістки родичів. Сліди укусів на них належали алозаврам, зокрема на фрагментах скелета самого алозавра.
Вчені вважають, що 152 мільйони років тому ці хижаки вдавалися до канібалізму, причому, знахідка в Колорадо — перше свідчення канібалізму у алозаврів. Така поведінка тварин говорить про істотну нестачу їжі в екосистемі у той час.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»