У науковому журналі PNAS опублікована стаття, в якій йдеться про те, що вчені зуміли виявити першу в історії багатоклітинну істоту, яка не потребує кисню через відсутність мітохондріального геному.
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Цим живим організмом виявився медузоподібний паразит, що живе в тілі лосося. І хоч досі було прийнято вважати, що використання дихання – це фундаментальний аспект у житті будь-якого живого організму, найсвіжіше дослідження вчених з Ізраїлю, США і Франції, на чолі з Доротеей Хачон, показало, що як мінімум одна жива істота на планеті не підпадає під загальноприйняті стандарти.
«Наше відкриття підтверджує, що адаптація до анаеробного середовища не унікальна для одноклітинних еукаріот, але також розвивається у багатоклітинних паразитичних тварин», – пишуть вчені в своїй статті в журналі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»