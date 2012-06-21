Астрономи з США вперше в історії науки заглянули в атмосферу коричневого карлика, і з'ясували, що внутрішній устрій цього зіркового об’єкта нагадує листковий пиріг з різними за складом хмарами в різних шарах. Доповідь про дослідження була представлена в рамках 238-ї зустрічі Американського астрономічного товариства.

Коричневими карликами прийнято називати субзіркові планетоподобні небесні тіла, які дуже масивні для планет і занадто малі для стабільного ядерного синтезу, який протікає в надрах звичайних зірок. Коричневі карлики не обертається навколо материнських світил, як планети, а самотньо дрейфують крізь міжзоряний простір.

Співробітники Наукового інституту космічного телескопа у Балтіморі спостерігали за найближчим до Землі коричневим карликом 2MASS J22081363 + 2921215 за допомогою багатооб’єктивного спектрографа для інфрачервоних досліджень, встановленого в обсерваторії Кека на Гавайських островах. Об'єкт, про який йдеться, віддалений від нас на 115 світлових років. Він приблизно в 12 разів масивніший за найбільшу планету Сонячної системи Юпітер, а температура на його поверхні перевищує півтори тисячі градусів Цельсія.

«Інфрачервоні хвилі дозволили нам проникнути всередину атмосфери коричневого карлика – з’ясувалося, що об'єкт влаштований як листковий пиріг. Різні частини «пирога» мають різний хімічний склад – у верхньому шарі домінують силікат магнію і йодид калію, в середньому замість йодиду калію присутній йодид натрію, а хмари нижніх шарів складаються з оксиду алюмінію», – розповіли вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»