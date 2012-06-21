Пластикове сміття потрапляє в Світовий океан у величезній кількості і породжує цілі сміттєві острови. Але вчені кажуть, що на поверхні океану можна спостерігати тільки один відсоток від загального пластикового забруднення. Куди дівається решта пластика, який потрапляє в океан? Відповісти на це питання спробували члени міжнародного дослідницького проєкту.
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Пластик, який накопичується в Світовому океані, створює серйозні загрози для морських екосистем і з кожним днем перетворюється на все більш серйозну екологічну проблему, наслідки якої ще тільки належить вивчити. Вчені досі не розуміють, як саме поширюється в океані пластик, тому перш ніж боротися з проблемою, її необхідно як слід вивчити.
«Велика частина джерел пластикових відходів, які потрапляють в океан з суші, залишається невивченою. Також, ми не розуміємо, як переміщається пластик у Світовому океані, і куди він врешті-решт зникає. А він зникає, інакше океан б уже повністю покрився шаром пластикового сміття, чого не спостерігається в реальності», – кажуть вчені.
Вчені припускають, що значна частина океанського пластикового сміття виноситься приливами назад на сушу. Потрапляючи на берег, пластик виявляється під шаром прибережних заростей, де його дуже важко виявити. Але це не означає, що океан справляється з пластиковим забрудненням самостійно – опиняючись на березі, пластик все ще створює екологічні загрози.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", райський остів Хендерсон перетворився на тихоокеанський смітник (фото). На цьому безлюдному кораловому острові зберігається 18 тонн пластикового сміття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»