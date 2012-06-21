Розпочавши процес глобального потепління, людство запустило ланцюгову реакцію. І зупинити її буде непросто: у цьому процесі задіяно мільярди живих істот.
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Вчені зі Смітсонівського екологічного науково-дослідного центру встановили, що за останні роки різко збільшилася кількість вуглекислого газу, який виділяють грунтові бактерії і гриби. Збільшення температури викликало потепління грунту, що, в свою чергу, призводить до прискорення росту мікроорганізмів та інших грунтових мешканців. А вони виділяють в повітря величезну кількість СО2.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ
Вуглекислий газ – головний фактор глобального потепління. До 90% надходить в атмосферу вуглекислого газу потрапляє туди природним шляхом, зі світової екосистеми, в основному – з грунту. Назад в грунт його переміщують рослини в процесі свого життєвого циклу, і таким чином підтримується відносна рівновага. Однак людина, по-перше, змінює кількість СО2, що потрапляє в повітря через людську та господарську діяльність, а по-друге, знищує систему «утилізації» зайвого вуглекислого газу. З огляду на темпи вирубки лісів, обсяги відбору з атмосфери газу падають, що призведе до небезпечних наслідків.
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Глобальне потепління вже настало, і тепер ми повинні навчитися з цим жити, боротися з наслідками і не дозволити трапитися справжньої катастрофи.
У той же час, діяльність людини продовжує збільшувати температуру планети, що нагріває грунт. У більш теплому грунті швидше розмножуються бактерії, гриби та інші організми, які більш активно виділяють вуглекислий газ в повітря, що ще більше підстьобує зростання температур, через що ще активніше розмножуються мікроорганізми ... і так далі. Весь цей патологічний цикл розкручується все швидше з кожним роком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»