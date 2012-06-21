Такабуті мала більшу генетичну схожість з європейцями, ніж з єгиптянами. У неї знайшли лишній хребець і зайвий зуб

Вчені, нарешті, розгадали таємницю того, як Такабуті (Takabuti), одна з найвідоміших експонатів музею Ольстера в Белфасті, елітна єгипетська жінка з кучерявим волоссям із стародавніх Фів, зустріла свою смерть понад 2600 років тому.

За словами вчених Манчестерського університету вона постраждала від насильницької смерті від удару ножа в спину.

Батько Такабуті служив жерцем храму Амона-Ра, який входив до складу Карнакського комплексу в Фівах.

Такабуті була заміжньою жінкою, мала зріст трохи більше півтора метра і руде волосся.

Вона померла у віці від 20 до 30 років. Тіло було муміфіковане і поховане біля храму Хатшепсут.

У 1834 році ірландець Томас Грег (Thomas Greg) придбав саркофаг і мумію Такабуті, і доставив її в Белфаст.

«За останні роки мумія пройшла рентгенівське дослідження, комп'ютерну томографію, аналіз волосся і радіовуглецеве датування. Останні тести містять аналіз ДНК і подальші інтерпретації комп'ютерних томограм, які надають нам нову і набагато більш детальну інформацію», – розповів Грір Ремсі (Greer Ramsey) з Національного музею Північної Ірландії.

Дослідження, зокрема, показали, що у Такабуті був зайвий хребець. Таке відхилення зустрічається у 2% людей. Крім того, у жінки був 33-й зуб, замість 32. Така аномалія зустрічається лише у 0,02% населення.

Тим часом аналіз ДНК виявив рідкісний генетичний слід, який вказує на європейське або кавказьке походження дочки жерця. За словами вчених, Такабуті мала більшу генетичну схожість з європейцями, ніж з єгиптянами.

Такабуті мала високий соціальний статус і була господинею великого будинку в Фівах.

Але найбільше фахівців цікавило, що стало причиною смерті молодої жінки.

Використовуючи новітні інструменти, вчені встановили, що Такабуті померла від поранення, нанесеного ножем в верхню частину спини біля лівого плеча.

«Це напевно стало причиною швидкої смерті», – повідомив співавтор дослідження доктор Роберт Лойнс (Robert Loynes) з Манчестерського університету.

Крім того, лише зараз дослідники виявили неушкодженим і чудово збереженим серце молодої жінки.

Цей орган мав велике значення в системі вірувань древніх єгиптян. Вважалося, що на суді Осіріса серце (по суті совість) покійного витягувалися і поміщалося на шальку ваг, а на іншу шальку богиня Маат клала перо істини (страусове перо). Якщо серце було важче, це означало, що покійний вів неправильний спосіб життя. Тоді його серце віддавалася на поживу чудовиську Амато, і грішник не міг розраховувати на вічне життя і щастя.

Волосся жінки було скручене і ретельно укладене. Руде волосся було важливою частиною індивідуальності Такабуті, адже вона відмовилася від гоління голови, яке тоді практикувалося, відзначають автори дослідження.

Залишається загадкою, хто і за що вбив молоду жінку. На цей рахунок фахівці поки не висунули ніяких версій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»