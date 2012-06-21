Вчені припустили, що ми живемо всередині величезного космічного міхура. Якщо така теорія вірна, то це дозволить пояснити багато процесів, які відбуваються в природі.
Всесвіт – це відносно спокійне місце, але останні спостереження показали, що він починає стрімко розширюватися. Протягом довгого часу фахівці також намагаються узгодити різні оцінки, які стосуються швидкості розширення Всесвіту. Цю швидкість назвали постійною Хаббла. Експерти вважають, що на неї впливають деякі явища – темна енергія і матерія, повідомляє UKURIER.GOV.UA.
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Поясненням досить стрімкого розширення Всесвіту може стати те, що ми живемо в космічному міхурі, який має не таку велику щільність. Саме про це говорить фізик Лукас Ломбрайзер. Така гіпотеза вперше була запропонована ще кілька десятків років иому і при цьому враховувалися дослідження, зроблені раніше.
Нині це тільки гіпотеза. Ученим належить зробити ще досить багато моделей і провести ретельні дослідження для того, щоб підтвердити запропоновану Ломбрайзером теорію. Варто відзначити, що знайти відповідь на питання про існування космічного міхура можна буде за допомогою гравітаційно-хвильової астрономії, яка займається вивченням пульсації в тканинах часу і простору.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»