Вчені з Інституту Солка в Каліфорнії встановили, що прийом всієї їжі протягом 10 годин може компенсувати розлади метаболізму, пов'язані з порушенням добового циклу.
Дослідники відзначили, що зміна способу життя у цьому напрямку здатна запобігти розвитку вікових захворювань та продовжити життя.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на висновки вчених, які опублікував ScienceDaily.
Фахівці відзначили, що у мишей, як і у людей, є гени, що відповідають за травлення. Вони активні тільки вдень. Вночі ж включаються гени клітинного ремонту.
Вчені провели експеримент, в ході якого відключили у мишей гени, що відповідають за циркадні ритми – циклічні зміни біологічних процесів організму, які пов'язані зі зміною дня і ночі.
Першій групі піддослідних гризунів дали змогу цілодобово користуватися їжею, а другій –їсти тільки протягом 10 годин, при цьому миші споживали однакову кількість калорій.
Таким чином у першої групи мишей розвинулося ожиріння і метаболічні захворювання, серед яких жирова хвороба печінки та діабет.
Друга група гризунів, незважаючи на відсутність ритмів, пов'язаних з травленням, залишалася здоровою і не набрала ваги.
Вчені прийшли до висновку, що роль циркадних ритмів у цьому процесі полягає в розплануванні прийому їжі. Це дозволяє організму зберігати баланс між травленням і часом, необхідним на метаболізм.
Вживання їжі з порушенням біоритмів призводить до виникнення хвороб.
Вчені впевнені, що, якщо обмежити прийом їжі 10-годинним інтервалом, зберегти здоров'я можна буде навіть незважаючи на те, що з віком робота «біологічного годинника» погіршується.
Це вчені мають намір підтвердити в майбутніх наукових роботах за участю людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»