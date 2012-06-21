Людські знання постійно поповнюються, технології розвиваються, що збільшує можливості з вивчення Всесвіту. Нині фахівці встановили, що Всесвіт безмежний. Однак людство не втрачає надії розширити межі цієї безкінечності, так як людям завжди було властиво применшувати його розміри.



Спеціаліст у галузі астрономії Джон Матер з Гарварда пояснив, як з плином часу змінювалися уявлення наших предків про розмір Всесвіту. Спочатку вони стверджували, що всі космічні об'єкти обертаються навколо Землі, а потім – навколо Сонця.



Поступово з розвитком науки у 1610 році своє відкриття зробив Галілео Галілей, і вчені стали вважати, що космічний простір закінчується нашою галактикою Чумацький Шлях. Пізніше астрономи дізналися, що Всесвіт теж розширюється, а галактики віддаляються одна від одної з постійно наростаючою швидкістю.



Сьогодні вченим відомі зірки, що знаходяться на відстані 92 мільярдів світлових років від Землі, де на горизонті знаходиться залишкове світіння від Великого вибуху. При цьому фахівці впевнені, що повинні існувати ще й інші світи за цими межами. Однак дізнатися як далеко простягається Всесвіт шансів мало, можливо, він таки нескінченний.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»