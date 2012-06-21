Іноді погода може спровокувати виникнення серцевого нападу. Вчені розповіли, які кліматичні умови найнебезпечніші для людського здоров’я.
Дослідження в цій галузі проводили науковці університету в Ґлазґо. За їхніми даними, безпосередньо впливає на самопочуття людини температурний режим.
Суттєве похолодання спричиняє захворювання, пов’язані із серцево-судинною системою. Низькі температури можуть загрожувати підвищеним ризиком смерті під час серцевого нападу. При поганій погоді також зростає артеріальний тиск. Зниження температури на 10 градусів збільшує тиск людини на три-шість міліметрів. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність серцевого нападу чи навіть інсульту.
У зв’язку з цим людям із підвищеним ризиком чи поганою спадковістю слід якомога менше перебувати на морозі.
Кардіологи з Лос-Анджелеса дійшли висновку, що ризик раптової зупинки серця значно зростає, якщо в організмі недостатньо кальцію. У людей із найнижчими показниками кальцію в крові ймовірність раптової зупинки міокарда значно вища, ніж у решти.