Вчені з Південної Кореї створили інноваційний нетканий фільтруючий матеріал, на основі якого можна робити багаторазові медичні маски. Про розробку нового матеріалу повідомляють іноземні ЗМІ.
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Випробування, яким піддали матеріал, показали, що маски на його основі можна прати і дезинфікувати, а потім використовувати повторно. У рамках тестів матеріал витримав більше двох десятків прань, а також зберіг свої фільтруючі властивості за підсумками чотирьох тисяч циклів стиснення-розтягування. Крім того, властивості матеріалу збереглися після занурення фільтра в етиловий спирт на три години.
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З нового багаторазового матеріалу, як відзначають його творці, робитимуть маски, які можна буде використовувати протягом декількох тижнів. Розробка здатна вирішити проблеми, пов'язані з гострим дефіцитом медичних масок.
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Нагадаємо, через спалах коронавіусної інфекції дефіцит медичних масок фіксується по всій планеті. Товар значно подорожчав і продається з обмеженнями, але його все одно не вистачає в умовах пандемії. Перехід на багаторазові маски зробить цю проблему неактуальною – впевнені корейські вчені, які розробили затребуваний фільтруючий матеріал.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»