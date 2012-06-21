Американські вчені з Національного центру інформації про навколишнє середовище стверджують, що магнітний полюс планети наближається до Сибіру, віддаляючись від канадської Арктики.
До такого висновку вони прийшли на основі спостережень, які проводяться вже 5 років. У 2017 році було опубліковано дані про перетин магнітним полюсом лінії зміни дат. Також підкреслюється те, що він наблизився до Сибіру на 2,4 тис км з 1831 року. У 2000 році швидкість його зсуву дорівнювала майже 15 км за рік, тоді як протягом наступних 18 років – 55 км на рік.
Вчені вважають, що причиною такого швидкого зміщення може бути прискорення геомагнітної пульсації, яка сталася у 2015-2016 роках. Також причиною може бути зміна магнітного поля на Північному полюсі. Все це провокує ослаблення поля, що в майбутньому може призвести до порушення роботи електрики на Землі через сонячні бурі. Вчені запевняють, що це не несе небезпеки для людини, тому що ці зміни відбуваються постійно.
ДОВІДКА «УК»
Магнітний полюс є умовною точкою на планеті, де під прямим кутом до поверхні спрямовані силові лінії магнітного поля. Магнітний полюс не збігається з розміщенням ні північного, ні південного полюсів (розташовується на краю Антарктиди). Магнітний полюс був відкритий у 1831 році в північній півкулі і через десять років в південній Джеймсом Россом – британським військовим моряком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»