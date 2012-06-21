Вчені з США розробили комп'ютерну модель, яка показала, як океан гарячої розплавленої магми, що циркулює в надрах нашої планети, дав поштовх до зародження магнітного поля Землі. Дослідження опубліковало видання Nature Communications.
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«Потрібно розуміти, що планета Земля практично з самого свого формування генерувала магнітне поле. Але найбільш чітко це поле почало проявлятися під час архейського еону – тобто, два з половиною – чотири мільярди років тому. Наша нова комп'ютерна модель демонструє, як саме глибокий шар розплавлених силікатів утворив магнітний щит Землі», – розповідає планетолог Джозеф О'Рурк з Університету Арізони.
Сучасне магнітне поле Землі створюється зовнішнім ядром – тобто, шаром розплавленого заліза і нікелю. Тепло, яке надходить від твердого внутрішнього ядра, формує потоки в рідкій породі зовнішнього ядра, завдяки яким в ньому створюються циркулюють електричні струми. Ця система перетворює Землю в гігантський електромагніт.
«Але є одне «але». Зовнішнє ядро Землі сформувалося порівняно недавно, тому магнітним полем ранньої Землі керував інший механізм. Наша модель підтверджує, що цим механізмом був магматичний океан, який в минулому оточував молоде земне ядро», – каже О'Рурк.
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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»