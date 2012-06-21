Відомі науці коронавіруси, що інфікують людину, викликають сезонні епідемії, аналогічні епідеміям грипу. До такого висновку, як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на портал MedicalXpress, прийшли вчені зі Сполучених Штатів Америки, які з'ясували, що велика частина випадків зараження коронавірусами доводиться на період з грудня по квітень-травень.
«Коронавіруси носять сезонний характер, як грип. Велика частина випадків припадає на зимовий період, і тільки два з половиною відсотка реєструються з червня по вересень. Ми не можемо стверджувати, що статистика, актуальна для інших коронавірусів, відображає ситуацію з новим патогеном SARS-CoV -2, але все вказує саме на це», – говорять співробітники Школи громадської охорони здоров'я Мічиганського університету.
Вчені вивчили сім коронавірусів, здатних заражати людей, і відзначили, що чотири з них є збудниками респіраторних захворювань, які носять сезонний характер. Висновки вчених були опубліковані у виданні Journal of Infectious Diseases.
Пік коронавірусних епідемій, як зазначив керівник дослідження професор Арнольд Монто, зазвичай припадає на січень лютий.
«Ще раз зазначу, що ми точне не знаємо, чи поведе себе таким же чином коронавірус SARS-CoV-2, так як у нас недостатньо даних про новий патогенних. Як буде розвиватися ситуація з пандемією COVID-19 – покаже час, а ми можемо лише будувати різні припущення», – додав Монто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»