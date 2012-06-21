Епідемія COVID-19 досягла піку в США, тому влада розпочала готуватися до ослаблення карантину. Однак вчені впевнені, що коронавірус повернеться в майбутньому. Фахівці Школи громадської охорони здоров'я при Гарвардському університеті вважають, що COVID-19 повернеться в 2022 році.
Дослідники провели комп'ютерне моделювання ситуації з поширенням коронавірусної інфекції і склали прогноз, актуальний на найближчі 5 років. Підсумки невтішні – навіть найжорсткіші заходи, що вживаються для протидії інфекції, не здатні зупинити новий вірус. Вчені вважають, що він повернеться через 2 роки.
«Як і інші віруси, що провокують гострі респіраторні вірусні інфекції, новий коронавірус з великою ймовірністю перетвориться в сезонну хворобу, яка буде поширюватися більш активно в холодну пору року. Ми поки не знаємо, у якого відсотка людей вже є набутий імунітет до нового коронавірусу, тому дуже ймовірно, що в майбутньому знову доведеться вводити режим соціального дистанціювання, щоб послабити наслідки нових спалахів хвороби», – зазначив Стівен Кісслер, провідний автор дослідження.
Учений додав, що прогноз може змінюватися в міру надходження нових даних, а також в результаті створення вакцин і нових противірусних препаратів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»