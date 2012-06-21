Космічний пил, який формується на ранніх стадіях розвитку зоряних систем, є ключем до розуміння еволюції зірок і планет, тому має велике значення для науки. Вчені з Великобританії з'ясували, що приготувати космічний пил можна у звичайній мікрохвильові печі, яка знайдеться на кухні в будь-якої господині.
Якщо мова заходить про вивчення космічного пилу в лабораторії, то вважається, що для цього потрібні зразки, отримані з космосу. Однак видобуток справжньою космічного пилу – досить витратне заняття, тому такий матеріал доступний далеко не всім вченим.
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Вчені з Великобританії запропонували вирішити цю проблему оригінальним способом – вони створили матеріал, що практично не відрізняється від справжнього космічного пилу, в лабораторії. І використовували для цього не якусь супердорогу установку, а звичайну мікрохвильовку.
«Нам вдалося вдосконалити процес сушіння золь-гелів, що застосовуються для отримання аналогів космічного пилу. З’ясувалося, що матеріал можна сушити у звичайній мікрохвильовці – так весь процес займає набагато менше часу. Тепер не потрібно чекати кілька днів, щоб висушити золь-гель – досить потримати суміш у 900-ватній мікрохвильовці протягом десяти хвилин», – каже Стівен Томпсон, співробітник Diamond Light Source. Вчений висловив надію на те, що інноваційну технологію візьмуть на озброєння й інші астрофізики.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»