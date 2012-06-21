Газоаналітична технологія виявлення органіки в крові, запропонована вченими з Японії, дозволяє здійснювати діагностику захворювань або вимірювати концентрацію алкоголю в крові. Про те, як японці навчилися бачити алкоголь під шкірою, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Технологію створили фахівці Медико-стоматологічного університету Токіо. Вченим вдалося розробити особливу мембрану, через яку проходять гази, що виділяються з кровоносних судин, розташованих під шкірою. Вступаючи з реакцію з речовинами в мембрані, гази виробляють з'єднання з флуоресцентними властивостями.
Експерименти, проведені групою під керівництвом вченого Коджи Міцубаясі, показали, що метод дозволяє ефективно вимірювати концентрацію етилового спирту в крові. У дослідах мембрана виділяла никотинамидадениндинуклеотид – флуоресціюючий агент, який наочно показував присутність алкоголю в організмі.
Але спектр застосування технології набагато ширший, ніж реєстрація алкоголю, кажуть вчені. Додаючи в мембрану різні реактиви, можна фіксувати органічні сполуки, характерні для тих чи інших порушень метаболізму. Тобто, мембрану можна використовувати для діагностики великої кількості захворювань. У майбутньому, як упевнені автори технології, такий метод діагностики стане вельми поширеним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»