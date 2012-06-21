Зростаюче усвідомлення шкоди тютюну і нормативні акти такі, як заборона на куріння і обмеження реклами, допомогли зупинити фатальний вплив на суспільство. За останні 40 років смертність від раку легенів знизилася майже на 60%. Вчені провели дослідження, яке показало, що куріння стало причиною захворювання раку легенів в середині минулого століття.
«Дослідження раку у Великобританії допомогли довести зв'язок між тютюном і раком, а скорочення кількості курців запобігло мільйонам смертей у всьому світі», – повідомляє Мішель Мітчелл, виконавчий директор Cancer Research у Великобританії.
За словами вчених, рівень куріння серед жінок досягло піку на десятиліття пізніше, ніж серед чоловіків. У результаті, смертність від раку легенів серед жінок почала знижуватися тільки у 2008 році, але вже досягла падіння смертності на 3%. Однак, близько 19 300 чоловіків і близько 16 300 жінок як і раніше вмирають від раку легенів щороку. Зауважимо, у Великобританії куріння залишається головною причиною ракових захворювань серед 72%. За статистикою 17% чоловіків і 13% жінок щорічно гинуть від раку легенів. Тютюн продовжить забиратиме мільйони життів, якщо уряди в країнах світу не вживатимуть особливіих заходів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»