Дерева заворожують. Їх генетична різноманітність у чотири рази більша, ніж у людей, зокрема тому, що їх історія набагато, набагато довша за нашу. А ви знаєте, що стовбур деревних рослин, таких як дуб, береза або клен, в основному складається з сухої деревини.
Жива частина, камбій, що забезпечує ріст дерева, розташована тільки на периферії. Але коли ми зрубуємо дерево, то, що бачимо? Дерево фіксує точні події свого життя, такі як засухи, рани, хвороби ... там все точно записано. Це пояснює, чому стовбури дерев одного і того ж виду такі різні. Це відео від Bfphoto дозволяє відкрити для себе все розмаїття стовбура дерева. Автор порізав дерево на дуже тонкі шматочки і фотографував кожен новий шар, перш ніж змонтувати картинки для створення цієї майже фантастичної анімації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»