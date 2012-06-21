Велике сімейство овірапторів процвітало у другій половині крейдяного періоду, між 90 і 66 мільйонами років тому. Ці динозаври були схожими на птахів: бігали на двох ногах, були покриті пір'ям, мали беззубі дзьоби, а потомство висиджували в гніздах. Однак кладки яєць залишають і крокодили, теж близькі до вимерлих динозаврів.
Їх потомство виходить з яєць одночасно, тоді як у сучасних птахів молодняк зазвичай вилуплюється в різний час, у міру завершення дозрівання. Як же було у овірапторів? Щоб з'ясувати це, досить заглянути всередину яйця. На жаль, яйця динозаврів давно скам'яніли, так просто розглянути їх вміст не вийде – і навіть рентген не допоможе.
Палеонтологи з Німеччини, Швейцарії та Китаю використовували для цього джерела нейтронів. Про свою роботу вони повідомляють у статті, опублікованій в журналі Integrative Organismal Biology. Коротко про неї розповідає прес-реліз Боннського університету.
Томас Енглер (Thomas Engler) і його колеги використовували зразки, знайдені в китайській провінції Цзянси, в єдиній кладці, датованій віком майже 67 мільйонів років. Щоб дослідити три приблизно 18-сантиметрових яйця, які скам'яніли разом, біологи використпли нейтронну томографію. Вчені просвітити їх зрізи і розглянути у ембріонів ступінь розвитку скелетів.
Потужний потік частинок зміг пробитися крізь кам'яну породу і дозволив візуалізувати мінерали різної щільності, в тому числі ті, якими за мільйони років стали кістки так і не народжених овірапторів. Довжина і взаємне розташування цих кісток показали, що одне з яєць було відкладено раніше двох інших з тієї ж кладки.
Однак і в цих двох яйцях ембріони знаходилися на різних стадіях розвитку, що вдалося підтвердити дослідженням мікроструктури зразків. Справа в тому, що в міру росту ембріонів товщина шкаралупи в яйцях потроху зменшується, а кальцій з неї використовується для формування кісток.
Цей індикатор також вказав на відмінності в розвитку у зародків у яйцях із загальної кладки, а все разом, на думку авторів роботи, однозначно показує, що овіраптори були ще ближчими до сучасних птахів і навіть потомство їх з'являлося, як у них, – одночасно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»