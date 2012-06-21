Вчені з різних країн світу завершили найповніше і масштабне дослідження генетичних основ онкологічних захворювань. Результати проєкту Pan-Cancer Project, в якому взяли участь понад 1300 вчених, були опубліковані у вигляді понад 20 статей в журналах Nature Publishing Group.
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У рамках цього воістину гігантського проєкту вченим вдалося секвенувати геноми майже чотирьох десятків видів раку. У роботі були використані біологічні зразки, якими поділилися 2800 пацієнтів. Дослідники виявили тисячі комбінацій мутацій, які асоційовані з окремими видами раку, а також описали вісімдесят процесів, які можуть бути тригерами невпинного ділення клітин.
Один із найбільш важливих висновків проєкту стосується некодуючої частини ДНК. Вчені впевнені, що її аналіз допоможе в діагностиці тих видів раку, які зараз виявляються тільки на пізніх стадіях.
«Нові знання, які ми отримали за підсумками проєкту, допоможуть у вивченні походження і розвитку злоякісних пухлин. Ми зможемо створити більш ефективні діагностичні та терапевтичні інструменти, які дозволять врятувати мільйони життів. Деякі види раку можна буде діагностувати за десятки років до того, як захворювання почне проявлятися», – зазначив Лінкольн Штейн, співробітник Інституту онкологічних досліджень Онтаріо (Канада).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»