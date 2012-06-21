Стає модним «тікати» від міської метушні у віддалені села, а то й зовсім будувати собі будинок посеред лісу і бути «робінзонами». Прихильники такого способу життя, впевнені, що поєднання з природою не тільки позитивно впливає на їхню нервову систему, але й оздоровлює тіло. Однак не всі можуть дозволити собі покинути життя в місті, а для зближення з природою у городян є хіба що парки і сади. Вчені їх Барселони провели цікаве дослідження: вони вивчали вплив зелених насаджень на житло людини і як цей взаємозв'язок позначається на онкологічних захворюваннях.
У дослідженні взяло участь 3600 жінок, які проживають у різних частинах Іспанії. Вчені проаналізували їх стан здоров'я, а під час індивідуальної бесіди добровольці відповіли на питання про свій спосіб життя, звички і наближеність зелених насаджень до місця проживання. З'ясувалося, що близькість парків і садів знижує ризик розвитку старечого недоумства, в той час як у дітей життя біля зелених насаджень покращує концентрацію уваги і процес запам'ятовування, а також позитивно позначається на емоційному розвитку.
Але найдивніше спостереження полягає в тому, що проживання у парку або саду знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок. Вчені збираються перевірити отримані дані дослідження для підтвердження або спростування цієї теорії про оздоровчий вплив зелених насаджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»