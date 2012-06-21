Перші форми життя зародилися на Землі приблизно 3,9 мільярда років тому, що на 100 мільйонів років раніше, ніж вважалося досі. До такого висновку прийшли вчені з Брістольського університету, результати дослідження яких опубліковав журнал Nature.
Щоб встановити істину, вчені разом зі стандартним для такого роду досліджень вивченням скам'янілостей використовували технологію генетичного аналізу. «Скам'янілості – це не єдине джерело розуміння минулого. Другий шлях відстеження історії життя зберігається в геномі усіх живих організмів», – каже співавтор дослідження, професор Філіп Донохью.
Новий метод грунтується на тому, що зміни в генах відбуваються з певною періодичністю. Зіставляючи цю інформацію, вчені створили «молекулярний годинник», за яким можна відстежити початкову точку зародження життя. Для здійснення цієї мети співробітники університету взяли інформацію з 29 генів 102 живих організмів і з її допомогою змогли створити тимчасову стрічку з датами зародження основних груп живих організмів. У результаті дослідження було встановлено, що останній універсальний загальний предок (LUCA, популяція організмів, від якої розпочався розвиток життя на Землі) з'явився на нашій планеті на 100 мільйонів років раніше встановленої до цього дати.
Видання зазначає, що теоретичний термін, далі якого неможливо встановити початок розвитку життя, становить 4,5 мільярда років. Тоді, як вважають вчені, Земля зіткнулася з гіпотетичною планетою Теей. Вважається, що в результаті цієї події з'явився Місяць, але що більш важливо для вивчення зародження організмів, такий удар повністю стерилізував нашу планету від усіх форм життя, якщо такі на той час були.