Палеонтологи з Китайської Народної Республіки визначили, як виглядали комахи, що жили майже сто мільйонів років тому, завдяки шматочкам древнього бкрштину, які були проаналізовані під електронним мікроскопом. Про те, як бурштин часів динозаврів допоміг у вивченні доісторичних комах, пише наукове видання Proceedings of the Royal Society B.
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Співробітники Інституту геології і палеонтології Китайкої академії наук застосували електронну мікроскопію для вивчення трьох десятків фрагментів бурштину, які збереглися з крейдяного періоду. Бурштин з древніми комахами всередині, як уточнили професор вчені, виявили на півночі М'янми.
«Ми вже вивчили багато тисяч комах, що збереглися в бурштині, але ці три десятка скам'янілостей особливі. Комахи збереглися феноменально добре, завдяки чому ми змогли встановити їх колір», – говорить Хуан.
Китайські вчені просвітили бурштин електронним мікроскопом і з'ясували, що комахи в каменях зберегли свої оригінальні кольори. Вчені, таким чином, отримали детальне уявлення про комах, що жили поруч з динозаврами, а також змогли порівняти їх з сучасними родичами. Дослідники, зокрема, з'ясували, що оси-блестянки крейдяного періоду були такого ж кольору, як і їх сучасні родичі, і могли похизуватися яскравим синьо-зеленим забарвленням. Інші древні жуки і мухи теж були не менш строкатими, ніж сучасні.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", у бурштині знайшли лапку ящірки, яка жила 20 мільйонів років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»