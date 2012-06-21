Нещодавно міжнародна група вчених приголомшила світ першим зображенням чорної діри. Але вчені вже запланували нову сенсацію, вони хочуть змонтувати фільм, який покаже, як величезні газові хмари назавжди всмоктуються в порожнечу.
Телескоп Event Horizon вже записав необхідні спостереження і обробляє безліч даних для створення першого відео, яке, ймовірно, з'явиться у 2020 році.
«Я передбачаю, що до кінця наступного десятиліття ми зможемо робити високоякісні фільми про чорні діри в реальному часі, які покажуть не тільки те, як виглядають чорні діри, але і як вони діють на космічній сцені», – каже Шеп Доулман, директор проекту.
Вся команда, до якої увійшло 347 вчених з усього світу, днями була удостоєна нагороди «Прорив у фундаментальній фізиці». Вчені отримали 3 мільйони доларів або так званий «науковий Оскар» за зображення чорної діри, яке вони вперше показали 10 квітня.
«Я працював над цим проектом протягом 20 років. Тому моя дружина, нарешті, переконалася, що те, що я робив, було того варте», – пожартував 52-річний батько двох дітей, астроном з Гарварда.
Астрономи могли й раніше виявити світло, яке поглинається чорними дірами, але «у нас просто не було різкості в наших зображеннях, щоб побачити, яку форму має це світло».
Цю перешкоду було подолано, коли команда поєднала кілька радіотелескопів, імітуючи гігантський телескоп розміром з Землю, здатний спостерігати з безпрецедентним дозволом за об'єктами, які здаються мікроскопічними в нічному небі.
Наприкінці 2000-х років важка робота почала окупатися. Команда отримала дозвіл на використання трьох телескопів для підтвердження концепції і в 2008 році опублікувала перші вимірювання чорної діри.
В 2017-му вченим вдалося зібрали вісім радіотелескопів в Чилі, Іспанії, Мексиці, США і на Південному полюсі.
Гігантські прилади реєстрували високочастотні радіохвилі, дозволяючи астрономам бачити крізь газ і пил галактики аж до кордонів чорних дір.
На додаток до спостережень за чорною дірою в галактиці Мессьє 87 (M87), команда також спостерігала за чорною дірою, що знаходиться в центрі нашого Чумацького Шляху: Стрілець-A *.
Вони отримали перші дані про неї в 2018 році і планують повторити спостереження наступного року.
З'ясувалося, що наша власна чорна діра набагато більш бурхлива і тому за нею важко спостерігати.
«Можливо, до 2020 року ми зробимо перший фільм про чорну діру», – кажуть астрономи. В ідеалі вченим потрібно більше телескопів, як на Землі, так і на орбіті, щоб ще більше поліпшити дозвільну здатність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»