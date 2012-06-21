Американські вчені знайшли спосіб запобігання неминучої загибелі мозку. Про це повідомляє MedicalXpress.
Дослідникам вдалося уповільнити розвиток пріонів інфекції у лабораторних мишей. Відзначається, що подібні захворювання є невиліковними і призводять до передчасної смерті.
Уточнюється, що в подальшому вчені планують провести подібні досліди на людях зі схожими хворобами. Якщо експеримент пройде успішно, то дослідники зможуть сповільнити розвиток хвороби Альцгеймера, бічного аміотрофічного склерозу і хвороби Хантінгтона.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»