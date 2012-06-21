Вчені Оклендського університету виявили пов'язані з циркадними ритмами молекулярні маркери, за якими можна передбачити смерть плодових мушок Drosophila melanogaster за кілька днів до загибелі комах.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Циркадні ритми – це коливання інтенсивності різних біологічних процесів, що пов'язані зі зміною дня і ночі. Відомо, що правильний добовий ритм збільшує тривалість життя організму і зменшує ризик захворювання на рак, а порушення біоритмів, навпаки, провокує розвиток вікових захворювань. Крім того, показано, що з віком у людини виникають зрушення в циклах сон-безсоння.
Циркадні системи складаються з безлічі взаємодіючих нервових клітин-осциляторів. Вони формують біологічний годинник організму і синхронізуються супрахіазматичним ядром (передня ділянка гіпоталамуса) у ссавців, а у плодових мушок – кластером з приблизно 150 нейронів, в яких експресуються ключові циркадні гени. Крім цих центрів існують ще периферійні осцилятори. Вчені не знали точно, чи обумовлено старіння дефектами в центральних біологічних годинниках або ослабленням синхронізації периферійних систем.
Дослідники вивчили роботу двох ключових генів (в мозку і периферійних тканинах), що забезпечують роботу циркадних ритмів у плодових мушок ¬– PERIOD і TIMELESS. У експерименті були використані комахи 10-ти, 30-ти і 50-ти денного віку.
Виявилося, що, коли обидва гени у всьому організмі мушок збільшували свою активність і збивалися з ритму, то до смерті комах залишалося всього чотири дні. Ця кореляція спостерігалася не тільки у старших комах, а й у відносно молодих. Причина збою знаходилася в периферійних системах, в яких рівень експресії обох генів, навпаки, падав, а синхронізація послаблялася.
Стаття дослідників опублікована в журналі Scientific Reports.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»